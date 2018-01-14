مقارنة بين القوات الجوية الهندية والباكستانية

يعد الجيشين الهندي والباكستاني ضمن أقوى عشرة جيوش العالم، وكلاهما يمتلك قوات جوية ضاربة.

ووفقا لموقع "غلوبال فير بور" الأمريكي فإن الجيش الهندي يحتل المرتبة رقم 4 عالميا، بينما يأتي الجيش الباكستاني في المرتبة رقم 7 بين أقوى 133 جيش في العالم.

وتتكون القوات الجوية الهندية من 2100 طائرة حربية، بينها 676 مقاتلة، و806 طائرة هجومية، وأكثر من 800 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى طائرات التدريب.

ويوجد في الجيش الهندي 666 مروحية عسكرية بينها 16 مروحية هجومية.

وتتكون القوات الجوية للجيش الباكستاني من 951 طائرة حربية تضم 301 مقاتلة، و394 طائرة هجومية، إضافة إلى 261 طائرة شحن عسكري، و190 طائرة تدريب.

ويوجد في الجيش الجيش الباكستاني 316 مروحية عسكرية بينها 52 مروحية هجومية.