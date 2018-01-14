فرقاطة صينية جديدة تدمر الغواصات والسفن الحربية (فيديو)

دشنت الصين فرقاطة صاروخية جديدة مجهزة بنظام قتالي متطور، تمكنها من استهداف الغواصات والسفن الحربية المعادية.

قالت صحيفة "إكونوميك تايمز" الهندية إن الصين بدأت تشغيل فرقاطة صاروخية جديدة، يطلق عليها "ريتشاو"، مشيرة إلى أنها أنهت مراحل الاختبار.

وقالت الصحيفة إن إطلاق الفرقاطة الصاروخية جرى، الجمعة الماضي، في ميناء بحري بمقاطعة لايونينغ شمال شرقي الصين.

وأوردت الصحيفة مواصفات الفرقاطة الجديدة، مشيرة إلى أن طولها 140 مترا، وعرضها 16 مترا، ويصل وزنها إلى 4 آلاف طن.

وتم تجهيز الفرقاطة الجديدة بأنظمة تسليح متقدمة، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أنه تستطيع تنفيذ هجمات متعددة أثناء مشاركتها الحروب البحرية.

ويمكن للفرقاطة الصاروخية الصينية أن تهاجم السفن الحربية المعادية والغواصات سواء كانت ضمن تشكيلات بحرية أو أثناء تنفيذ مهام قتالية منفردة.



