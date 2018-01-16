القناص الصاروخي "يركب" دبابات الجيش السوري

قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن عسكريين سوريين أعلنوا عن وجود صواريخ "ريفليكس" في حوزتهم.

وصاروخ "ريفليكس" أو "سنايبر" (قناص) بحسب مصطلحات حلف شمال الأطلسي صاروخ موجه خاص بالدبابات يتميز بدقة إصابة الأهداف.

Танковая управляемая ракета 9М119 "Рефлекс". Фото: Syrian military capabilities pic.twitter.com/ORYoMqxovK — Komandante (@KomandanteS17) January 15, 2018

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وتتسلح به دبابات "تي-90" و"تي-90أ" و"تي-72بي3" التي تمتلكها القوات المسلحة السورية حالياً.

ويستطيع صاروخ "ريفليكس" إصابة الأهداف على مسافة تتراوح بين 100 و5000 متر. ويتم توجيهه بشعاع الليزر. ويمكن أن تبلغ سرعته 800 متر في الثانية.

ويبلغ طول صاروخ "ريفليكس" 695 ملم. ويبلغ وزنه 16.5 كيلوغرام.

ويستطيع صاروخ "ريفليكس" أن تخرق درعاً تبلغ سماكته 800 ملم.

وأعلِن عن استخدام صاروخ "ريفليكس" للمرة الأولى في سوريا في الشهر السابع من عام 2017.