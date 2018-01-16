ماكينة "جهنمية" تشق الطريق للدبابات في سوريا

واستخدمها الجيش السوري هذه المرة مع دبابات "تي-55" بحسب موقع "فيستنيك".

وصمم مدفع "زي إس أو-57-2"، وهو من صنع روسي، لمكافحة الطائرات، لكنه يصلح للاستخدام لمكافحة آليات العدو الأرضية أيضا، موفرا دعما ناريا فريدا للقوات الصديقة وخاصة لدباباتها. لذا فالعسكريون يصفونه بأنه ماكينة حصاد جهنمية.

ويستطيع مدفع "زي إس أو-57-2" أن يطلق 120 قذيفة في الدقيقة من كل من ماسورتيه. ويمكن القول بالتالي إنه يمطر مطرا جهنميا.

ويستطيع المدفع تدمير الآليات المدرعة بما فيها الدبابات الحديثة. ويمكن أن يبلغ مدى قذائفه 4 كيلومترات.

وتستطيع الماكينة "الجهنمية" السير بسرعة 50 كيلومترا في الساعة. وتعادل قوة محركها 520 حصانا. ويبلغ وزنها 28 طنّا. ويقودها طاقم متكون من 6 أشخاص.