روسيا تبتكر طائرة مسيرة أصغر من الكف

ابتكرت روسيا طائرات مسيرة تستخدم للاستطلاع. وتتميز هذه الطائرات بأن طولها لا يتجاوز 15 سم، أي أصغر من حجم الكف.

"سبوتنيك" — وأعلن مستشار المدير العام لشركة "تقنيات الراديو الإلكترونية" فلاديمير ميخييف أن الطائرة صممت من أجل الاستطلاع.

فقد صرح المدير العام للشركة "أنا لست خبيرا في منتجات النانو، ولكن اليوم تلك الطائرات المسيرة، التي لا يتجاوز طولها وعرضها 10-15 سم، أي أقل من حجم الكف، تستخدم بشكل فعال".

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وقال المستشار إن الطائرة تستخدم بنشاط في أي عملية تتعلق بالاستطلاع البصري: التجسس والتنصت.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن الأنباء حول ابتكار الطائرات المسيرة الصغيرة ظهرت في خريف عام 2017. وكان حجم الطائرة "مشابه لحجم اليعسوب" وهو في الواقع عبارة عن "طائرة جيب مسيرة" ستستخدم في عمليات الاستطلاع ومكافحة الإرهاب.

وأشار مطورو الطائرات المسيرة إلى أن الأجهزة الجديدة لا تصدر صوتا وتدار وتناور بشكل جيد.

كما أضاف ميخييف أن الطائرات ستزود بأجهزة التصوير الحراري المحلية الصنع، كما ستكون قادرة على إرسال الفيديو والصور بأبعاد HD على جهاز التحكم في الوقت الحقيقي.