تعرف على قدرات قوات الدفاع الجوي البحرينية

صرحت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أمس الإثنين، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية أثناء توجهها إلى مطار البحرين الدولي.

وبث التلفزيون البحريني، اليوم الثلاثاء، فيديو يرصد لحظة اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين الإماراتيتين.

وأورد موقع "ميسيل ديفينس أدفوكسي" قدرات قوات الدفاع الجوي البحرينية، مشيرا إلى أنها تمتلك بطاريات صواريخ "باتريوت" الأمريكية، وتتطلع لشراء صواريخ "إس — 400" الروسية.

ويمتلك الجيش البحريني بطاريتي صواريخ باتريوت "باك — 3" يمكنها استهداف الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، إضافة إلى قدرتها على ضرب الطائرات الحربية.

وتستخدم قوات الدفاع الجوي البحرينية محطات رادرا طراز "تي بي إس — 59" بعيدة المدى لرصد الأهداف الجوية.

وتمتلك البحرين عددا من أنظمة الصواريخ (أرض — جو) حصلت عليها من أمريكا وفرنسا والسويد وبريطانيا، أبرزها صواريخ "جافلين" البريطانية و"ستنغر" الأمريكية، إضافة إلى صواريخ "كروتال" الفرنسية، وفقا لموقع "إكس إير فورس" الأمريكي.