تعرف على قدرات قوات الدفاع الجوي البحرينية

وأورد موقع "ميسيل ديفينس أدفوكسي" قدرات قوات الدفاع الجوي البحرينية، مشيرا إلى أنها تمتلك بطاريات صواريخ "باتريوت" الأمريكية، وتتطلع لشراء صواريخ "إس — 400" الروسية.
ويمتلك الجيش البحريني بطاريتي صواريخ باتريوت "باك — 3" يمكنها استهداف الصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة، إضافة إلى قدرتها على ضرب الطائرات الحربية.
وتستخدم قوات الدفاع الجوي البحرينية محطات رادرا طراز "تي بي إس — 59" بعيدة المدى لرصد الأهداف الجوية.
وتمتلك البحرين عددا من أنظمة الصواريخ (أرض — جو) حصلت عليها من أمريكا وفرنسا والسويد وبريطانيا، أبرزها صواريخ "جافلين" البريطانية و"ستنغر" الأمريكية، إضافة إلى صواريخ "كروتال" الفرنسية، وفقا لموقع "إكس إير فورس" الأمريكي.
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