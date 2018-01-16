تعرف على ثاني أقوى جيش في الشرق الأوسط

يوجد في الشرق الأوسط 15 جيشا تتفاوت قدراتها، ولكن دولة عربية تحتل المرتبة الثانية كثاني أقوى جيش في المنطقة.

ذكر موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي أن الجيش المصري يحتل المرتبة رقم 10 عالميا والمرتبة الثانية بين أقوى جيوش الشرق الأوسط بقوات عسكرية يصل قوامها إلى 1.3 مليون نسمة بينهم 875 جنديا في قوات الاحتياط.

ولفت الموقع إلى أن تعداد سكان مصر يتجاوز 94 مليون نسمة، بينهم 42 مليونا قوة بشرية متاحة للعمل، يصلح منهم للخدمة العسكرية 35 مليون نسمة.

ويصل إلى سن الخدمة العسكرية في مصر سنويا 1.5 مليون شخص سنويا.

globalfirepower الجيش المصري

وتضم القوات الجوية المصرية 1132 طائرة حربية متنوعة بينها 337 مقاتلة حربية و427 طائرة هجومية و260 طائرة نقل عسكري، و348 طائرة تدريب، إضافة إلى 257 مروحية عسكرية بينها 46 مروحية هجومية.

وتمتلك مصر أكثر من 4 آلاف دبابة، وأكثر من 13900 مدرعة، و889 مدفعا ذاتي الحركة، وأكثر من 2300 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1481 راجمة صواريخ.

وتمتلك مصر أسطول بحري ضخم يضم 319 قطعة بحرية بينها حاملتي طائرات، و9 فرقاطات، وكورفتين، و5 غواصات، إضافة إلى 227 سفينة دورية و23 كاسحة ألغام بحرية.

وتصل ميزانية الجيش المصري إلى 4.4 مليار دولار.