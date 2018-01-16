حلم الأسطول الأمريكي: تحويل حاملات الطائرات إلى سفن قتالية

يعتمد الأسطول الأمريكي على حاملات الطائرات بصورة أساسية في انتشاره حول العالم، لكن الأسلحة الحديثة يمكن أن تقضي عليها وتخرجها من الخدمة بسهولة.

© AP Photo/ Li Tang تعرف على مهام ومواصفات حاملات الطائرات الصينية (فيديو)

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن تحويل حاملات الطائرات إلى سفن حربية قادرة على خوض معارك حربية يمثل حلم الأسطول الأمريكي

ولفتت المجلة إلى أن حاملات الطائرات الحربية الأمريكية أصبحت عرضت للتدمير باستخدام تكنولوجيا الأسلحة المتقدمة التي تعتمد على استخدام أشعة الليزر في تدمير أهدافها عن بعد.

وقالت المجلة إن قدرة الأسطول الأمريكي على خوض الحروب البحرية في المستقبل تعتمد على تطوير حاملات الطائرات وتسليحها لتعمل كسفن حربية مقاتلة إضافة إلى كونها قواعد عسكرية متحركة تحمل عشرات الطائرات.

ونوهت المجلة إلى أنه تم تطوير 4 سفن حربية من حقبة الحرب العالمية الثانية في ثمانينيات القرن الماضي وتجهيزها بصواريخ "هاربون" بدلا عن المدافع عيار 12.5 مم.