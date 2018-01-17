الأركان العامة: الجيش الأوكراني يستعد لتسلم منظومات جافلين الأمريكية

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فيكتور موجينكو، اليوم الثلاثاء، في بروكسل، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بوضع تدابير بغية تسلم الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ (جافلين).

كييف — سبوتنيك. ونقلت وكالة "أوكراينفورم" عن موجينكو، قوله: "نوع واحد: نحن نتحدث عن (جافلين). وهناك إجراء متبع للحصول عليها. إنها ليست بهذه السرعة كما نود. ولهذا، لا تزال هناك حاجة إلى عمل الخبراء المعنيين في المسائل المتعلقة باستعداد أوكرانيا لتسلم هذه الأسلحة… الاستعدادات لاستخدام وتشغيل هذه الأسلحة يجري بالفعل من قبلنا".

وأكد موجينكو، أن المسألة تتعلق بمسائل الأمن، وشروط تخزين هذه الأسلحة، فضلا التوقيع على عملية النقل.

ووصل موجينكو، اليوم الثلاثاء، إلى مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، في بروكسل للمشاركة في فعليات على مستوى رؤساء الأركان العامة للدول الأعضاء في الحلف.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق، أنها تتوقع أن يتم تسليمها منظومات تاو من قبل الولايات المتحدة في عام 2018. وأيدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، خطة إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، بما فيها وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات. وأعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في وقت سابق، أنه يتوقع أن تستلم بلاده الأسلحة من الولايات المتحدة في عام 2018.

وحذرت روسيا مرارا من خطط لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا، لأن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع في دونباس. وكما ذكر في أكثر من مناسبة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يسهم في تسوية الأزمة في دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك. وتحدث غالبية السياسيين الأوروبيين عن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال الرئيس السابق لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا هو طريق محفوف بالمخاطر ويأتي بنتائج عكسية.