الإمارات تضرب "أنصار الله" بأقوى راجمة صواريخ في العالم (صور+فيديو)

تخطط الإمارات لاستخدام راجمة الصواريخ "Jobaria MCL" ضد "أنصار الله" في اليمن.

نشر الجيش الإماراتي راجمة الصواريخ Jobaria MCL التي تعتبر أقوى راجمة صواريخ في العالم في اليمن. ونشرت صور لهذه الراجمة في الإنترنت، وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".

Looks like one of the UAE's Jobaria MRLs has been deployed to defend the coalition base in Marib, Yemen pic.twitter.com/ci0MW9aaLQ — Jeremy Binnie (@JeremyBinnie) January 16, 2018

وقال الصحفي جيرمي بيني إنه من المقرر استخدام هذه الراجمة ضد "أنصار الله" بالإضافة إلى ذلك فهي ستحمي قاعدة التحالف العربي في اليمن مأرب،

وتعتبر راجمة Jobaria MCL أقوى راجمة صواريخ في العالم ومداها يصل إلى 40 كم، ووزنها 105 طن وطولها 29 مترا.