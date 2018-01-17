مواصفات أقوى طائرة دعم جوي في العالم (فيديو)

رغم امتلاك الجيوش الحديثة للعديد من طائرات الدعم الجوي القريب، التي تؤدي مهمة دعم القوات الأرضية، إلا أن الطائرة الروسية "سو — 25" تحتل مكان الصدارة عالميا بقدرات تسليحها العالية.
تتميز طائرات الدعم الجوي القريب بقدرتها على التحليق بسرعات منخفضة، إضافة إلى تدريعها الذي يوفر حماية كبيرة ضد المضادات الأرضية، وترسانة الأسلحة المتنوعة التي تمكنها من شن هجمات قوية على أهداف أرضية.
يتضمن تسليح "سو — 25" مدافع رشاشة بأعيرة مختلفة منها مدفع عيار 30 مم، وقنابل أرضية، وصواريخ "جو — أرض" موجهة وغير موجهة أو غير موجهة.
and a lovely SU 25 'Frogfoot' great model pic.twitter.com/BXha0tZGTv— Mike pullen (@mikepullen906) January 11, 2018
ويتم تدريع قمرة قيادة الطائرة بسمك يتراوح بين 10 إلى 24 مم، يمكنها مقاومة طلقات مدافع مضادة للطائرات بأعيرة 21.7 مم، و30 مم.
Su-25 Frogfoot in DCS: World — Cold War Warrior #2 https://t.co/oSZatFAPsV #avgeek #video #aero— VideosAero (@VideosAero) January 4, 2018
ومنذ أن تم إنتاجها في سبعينيات القرن الماضي تشارك طائرة "سو — 25" في عمليات عسكرية وتعمل في الجيش الروسي وفي العديد من الدول حول العالم، خاصة في دول الشرق الأوسط.
Russia’s Su-25 Frogfoot: A ‘Flying Tank’ and Moscow’s Very Own A-10 Warthog https://t.co/C5XZjYjj6X— National Interest (@TheNatlInterest) December 6, 2017
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