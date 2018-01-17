جيش عربي يمتلك رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم

تتسابق العديد من دول العالم في امتلاك أحدث تكنولوجيا التسليح التي تمكن جيوشها من احتلال مكانة دولية رائدة بين جيوش العالم.

ذكر موقع "ستاتيستا" الأمريكي أن دولة عربية يتجاوز إنفاقها العسكري 60 مليار دولار تحتل المرتبة الرابعة بين أكبر أربع ميزانيات دفاع في العالم.

ولفت الموقع إلى أن حجم الانفاق الدفاعي للجيش الأمريكي في عام 2016 وصل إلى 611 مليار دولار، بينما يصل إنفاق الصين إلى 215 مليار.

وتنفق روسيا 69.2 مليار دولار على التسليح، تليها السعودية التي تنفق 63.7 مليار دولار، وتحتل المرتبة الرابعة بين أكبر ميزانيات الدفاع في العالم.

الناقلة M-113A4 التابعه للقوات البرية #السعودية مزوده بالهاون #الفرنسي المتطور 2R2M 120MM pic.twitter.com/7LAHuaEL2s — History Of Saudi Army🇸🇦 (@SAA_1902) January 17, 2018

وتصل نسبة الإنفاق الدفاعي السعودي إلى 3.8 بالمئة من الانفاق الدفاعي لكل دول العالم مجتمعة، بقيمة 63.7 مليار دولار.

طائرة النقل الخفيف Dornier Do 228 التابعه للقوات الجوية الملكية #السعودية pic.twitter.com/2N2qBtGzty — History Of Saudi Army🇸🇦 (@SAA_1902) January 4, 2018

ويحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 24 بين أقوى جيوش العالم، ويمتلك قوات جوية متقدمة تضم أحدث الطائرات الحربية الأوروبية والأمريكية إضافة إلى المروحيات الهجومية، وفقا لموقع "غلوبال فير بور".