"البنتاغون" يدرس استخدام السلاح النووي للرد على هجمات إلكترونية

تفكر الولايات المتحدة الأمريكية في شن هجمات نووية ضد أعدائها إذا تعرضت لهجمات إلكترونية واسعة تهدد منشآتها الحيوية.

© Photo/ Public domain صحيفة: أمريكا تقوم بتطوير سلاح نووي جديد

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تفكر مليا في إمكانية استخدام الأسلحة النووية للرد على هجمات غير نووية، يمكن أن تشمل هجمات بيولوجية أو هجمات إلكترونية مدمرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تحديث الاستراتيجية النووية الأمريكية تضمن التخطيط لإمكانية استخدام الأسلحة النووية للرد على أية هجمات مدمرة يمكن أن تستهدف منشآتها الرئيسية.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن البدء في استخدام السلاح النووي دون التعرض لهجوم نووي، يتم في حدود ضيقة، وفقا للاستراتيجية النووية الأمريكية، التي أشارت إلى الربط بينه وبين التعرض لهجوم بيولوجي.

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"It called the strategic picture facing the United States quite bleak, citing not only Russian and… https://t.co/7sW92nkhYY — DLD Lawyers (@DLDLawyers) January 17, 2018

ولفتت الصحيفة إلى أن استخدام السلاح النووي الأمريكي يخضع، وفقا للاستراتيجية النووية، إلى وجود حالة قصوى تتضمن هجمات مدمرة بأسلحة غير نووية.

Norway's $1.1 trillion wealth fund dumps nuclear arms producers https://t.co/F5cAaVBuQl pic.twitter.com/63jp9jbsyU — Bloomberg (@business) January 16, 2018

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين قولهم إن الاستراتيجية تضمن إمكانية الحصول على موافقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن هجوم نووي في حال تعرضت المنشآت الحيوية الأمريكية لهجوم مدمر بوسائل غير نووية.

"Was the arms race a less powerful driver of Soviet and American nuclear policy than historians have assumed? Today Atoms for Peace is easy to caricature (or condemn), yet during the early Cold War, nuclear science and technology…exemplified modernity." https://t.co/XKtTXQ1RbA pic.twitter.com/BC0rVqxxnN — H-Diplo, with ISSF (@HDiplo) January 16, 2018

وذكرت الصحيفة أن البدء باستخدم الأسلحة النووية كان يخضع لضوابط شديدة ولا يمكن أن يتم إلا في حدود ضيقة، مضيفة: "لكن في عهد ترامب تضمن الاستراتيجية الجديدة إمكانية استخدامها للرد على هجمات إلكترونية مدمرة يمكن أن تؤدي إلى تدمير شبكات الكهرباء على سبيل المثال".

The United States will reduce restrictions on the use of nuclear weapons: The latest draft of the nuclear strategy review also proposes the development of smaller nuclear weapons so that they can be used more easily. Experts believe that this is a "Co https://t.co/hF4auivrYi — ZappingNews EN (@zappingnews_EN) January 11, 2018

وتعد الاستراتيجية النووية بواسطة وزارة الدفاع (البنتاغون)، ثم يجري مراجعتها بواسطة البيت الأبيض قبل اعتمادها، وفقا للصحيفة التي أشارت إلى أن صحيفة "هافنغتون بوست" نشرت نسخة حصلت عليها، الأسبوع الماضي.