الجزائر تفضل أفضل أنواع الدبابات في العالم

يضم أسطول دبابات الجيش الجزائري دبابات روسية الصنع معظمها من طراز "تي-90إس أ" و"تي-72".

ويذكر الخبير الروسي أليكسي خلوبوتوف أن دبابات "تي-72" الجزائرية خضعت لعملية تطويرية تحديثية أشرف عليها الخبراء الروس طبقا لاتفاقية تعديل هذه الدبابات الصادرة في عام 2008.

© Sputnik. Ramil Sitdikov دبابات الجيش الجزائري تزداد حصانة

وتتميز دبابة "تي-72" الجزائرية المعدلة بوجود نظام إدارة النيران الذي يحتوي على معدات عدة منها جهاز تنشين "سوسنا" والمدفع الرشاش المتحكم فيه عن بعد وجهاز خلق ستار دخاني لحماية الدبابة.

وزُوّدت دبابة "تي-72" المعدلة بمدفع جديد (2أ46إم5).

وبصفة الإجمال أدخِلت التعديلات على 180 دبابة جزائرية.

ووفق موقع "فيستنيك" فإن العسكريين الجزائريين يقدرون الآليات المجنزرة الروسية تقديراً عالياً وينظرون إليها بأنها أفضل دبابات في العالم، ولا ينوون استبدالها بشيء آخر.