بالفيديو... أحدث المقاتلات الروسية تهبط على طريق للسيارات

أجرت القوات الجوية التابعة للإدارة العسكرية الجنوبية مناورات تكتيكية في إقليم روستوف. وقد هبطت المقاتلات الثقيلة "سو-30إم2" و"سو-34" على طريق عادي لأول مرة.

وقد أجريت هذه المناورات حتى الآن من قبل المقاتلات الخفيفة.

وقد كان مدرج الهبوط والإقلاع أضيق 3 مرات من مدرج المطار العسكري. وكان الطريق السريع يمتد في سهول واسعة. وعلى الرغم من هذه الظروف والرياح الشديدة إلا أن الطائرتين حلقت فوق الطريق السريع ولمسته ثم عادت وارتفعت في الجو.

وقال أحد الطيارين: "أعتقد أن ذلك يشبه الرحلة الأولى إلى الفضاء. إن أحدا لم ينفذ ذلك من قبل، الهبوط على طريق ضيق على مثل هذا النوع من الطائرات".

وكان قائد سلاح الجو الرابع فيكتور سيفوستيانوف يقود إحدى المقاتلتين.