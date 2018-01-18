تسجيل
14:48 18 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مقاتلات سوخوي

    تعرف على أبرز حالات إسقاط المقاتلات الحربية في العالم

    © Sputnik. Aleksandr Krjazev
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 01

    ازدادت في السنوات الأخيرة حوادث إسقاط الطائرات والمقاتلات العسكرية في العالم، ففد شهد العام الماضي ازديادا ملحوظا في عدد الطائرات العسكرية التي سقطت بسبب استهدافها بواسطة الصواريخ المتخصصة أو من خلال أسلحة رشاشة أخرى.

    وبدأت حوادث إسقاط الطائرات العسكرية تأخذ منحى تصاعديا منذ صيف عام 2008 خلال قيام جورجيا باجتياح أوسيتيا من خلال هجوم عسكري، شاركت فيه وحدات من الجيش الجورجي، بالإضافة إلى القوة الجوية الجورجية. ومع تدخل روسيا في الحرب استطاعت منظومة الدفاع إس-300 الصاروخية الروسية من إسقاط طائرة "سو-25" الجورجية.

    وسقط للسلاح الجوي الروسي في أغسطس/أب 2008، في المنطقة المتنازع عليها بين جورجيا وأوسيتيا قاذفة "تو-22" قتل خلالها طيارين روسيين، وتبين بعد التحقيقات الروسية أن سبب إسقاط القاذفة الروسية هي منظومة الدفاع إس-200 و"تور" التي حصلت عليها جورجيا من أوكرانيا.

    القاذفة تو- 22 ام3 أثناء العرض في إحدى المراحل الروسية للمسابقة الدولية أفيادارت - 2015
    © Sputnik. Vladimir Astapkovich
    "القاذفة تو- 22 ام3 أثناء العرض في إحدى المراحل الروسية للمسابقة الدولية "أفيادارت - 2015

    ومع اشتعال الجبهة الأوكرانية الجنوبية بين أوكرانيا وجمهورية دونباس ولوغانسك شهدت الأجواء سقوط العديد من الطائرات العسكرية التابعة للسلاح الجوي الأوكراني وأبرزها عام 2014 من خلال تمكن وحدات الدفاع في جمهورية دونباس ولوغانسك اسقاط مروحية عسكرية وطائرة نقل عسكرية "أن-26" من خلال صواريخ أرض جو المحمولة و الفردية.

    طائرة النقل العسكري آن - 26
    © Sputnik. Vitaliy Ankov
    طائرة النقل العسكري "آن - 26"

    وفي عام 2015 شهدت الأجواء السورية سقوط العشرات من الطائرات العسكرية السورية من خلال استهداف الإرهابيين لها بأسلحة أمريكية نقلت خصيصا للمسلحين لايقاف الطيران السوري، واستطاع تنظيم "داعش" الارهابي من اسقاط مقاتلة "اف-16" من خلال صاروخ أرض جو محمول، و تعود المقاتلة  للقوات الجوية الأردنية وأسر قائدها الذي تم اعدامه حرقا بعدها.

    طائرة حربية إف 16
    © AP Photo/ Dimitri Messinis
    طائرة حربية إف 16

    كما في أفغانستان كان للقوات الجوية الأمريكية حصة من الحوادث حيث تمكنت مجموعات تابعة لـ "طالبان" من اسقاط مقاتلة "اف-16" أمريكية من خلال مضادات نارية ضد للطائرات استطاعت اصابة خزان الوقود التابع للطائرة ما جعلها تسقط.

    وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بينما كانت المقاتلة الروسية تقوم بمهمة استطلاعية في الأجواء السورية، قامت مقاتلة "اف-16" تابعة للقوات التركية بإصابة المقاتلة الروسية "سوخوي-24"  التي اصيبت وتحطمت في منطقة جبل التركمان بريف محافظة اللاذقية شمالي غرب سوريا.

    وفي اليمن استطاع "أنصار الله" خلال السنوات الأخيرة من اسقاط العشرات من الطائرات التابعة للتحالف العربي وخصوصا للقوات الجوية السعودية من خلال استهدافها بأسلحة عادية رشاشة ثقيلة ومتوسطة في انحاء مختلفة من اليمن.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... أحدث المقاتلات الروسية تهبط على طريق للسيارات
    بالفيديو... لحظة اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين الإماراتيتين
    رئيس الطيران المدني الإماراتي يكشف تفاصيل اعتراض المقاتلات القطرية لطائرتين مدنيتين
    المقاتلات القطرية تعترض طائرة مدنية ثانية خلال نزولها إلى مطار البحرين
    المقاتلات الحديثة تنعش فوجا أسطوريا في الجيش الروسي
    عودة المقاتلات البلجيكية "إف-16" من الأردن بعد مشاركتها في عمليات التحالف الدولي
    شراء المقاتلات الروسية من قبل القوات الجوية الأمريكية
    سلاح روسي جديد يكشف المقاتلات الشبحية
    المقاتلات الإسرئيلية تهاجم مواقع لحماس في غزة
    "ميغ-35" تتهيأ لاصطياد المقاتلات المعادية بالليل
    المقاتلات الروسية ترافق طائرة بوتين خلال رحلته إلى سوريا (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, اليمن, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    سكان مدينة لينينغراد المحاصرة يخرجون من منازلهم بعد إطلاق صافرات إنذار
    خمسة وسبعون عاما على كسر حصار لينينغراد
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك