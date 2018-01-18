قطارات الصين النووية ترعب أمريكا

ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخمس، أن الصين ستبدأ قريبا في تنفيذ الجيل التالي من القطارات فائقة السرعة عبر البلاد، لكن حمولتها لن تكون ركابا، وإنما صواريخا نووية.

ولفتت المجلة إلى أن القطارات الجديدة التي يطلق عليها "النهضة" ستكون قادرة على الانطلاق بسرعات تصل إلى 400 كم/ الساعة، مقارنة بشبكة السكك الحديدية الحالية التي تمتد عبر الأراضي الصينية.

وذكرت الصحيفة أن القطارات الجديدة ستكون ذات أهمية استراتيجية للجيش الصيني لأنه سيتم استخدامها لنقل القوات والعتاد العسكري عبر أنحاء البلاد المختلفة في زمن قياسي وبحجم ضخم مقارنة بأية وسيلة نقل أخرى.

China will soon start rolling out its next-generation rail technology across the country, and it is likely the futuristic trains won’t only have passengers on board. https://t.co/p0AUWYCBkZ — National Interest (@TheNatlInterest) January 18, 2018

وتستخدم القطارات في حمل الصواريخ النووية الاستراتيجية لقدرتها على تغيير مواقفها بسرعات كبيرة تمكن الجيش الصيني من تغيير مكان إطلاق الصواريخ النووية في حالة الحرب، وتغيير مواقعها بصورة تجعل اكتشافها أو استهداف منصات الإطلاق غاية في الصعوبة.

China is protecting North Korea…



China and Russia Train for War With U.S. if Trump Invades North Koreahttps://t.co/2AtNrakiPb#NorthKorea #NuclearWar #Nuclear — opeoluwa (@opeoluway2k) December 19, 2017

والصين ليست الدولة الوحيدة التي تستخدم القطارات في نقل الصواريخ النووية، حيث تستخدم روسيا ذات التكنولوجيا التي من المنتظر أن تدخل الخدمة ما بين عامي 2018-2020.

ويخشى الغرب من أن هذا السلاح سيقوم بالضربة الأولى التي يمكن أن تكون بداية للحرب العالمية الثالثة.