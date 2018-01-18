الأردن تحصل مروحية روسية عملاقة (فيديو)

حصلت الأردن على أكبر مروحية نقل عسكري في العالم، التي وصلت إلى مطار "ماركا" العسكري، لتنضم إلى سلاح الجو الملكي الأردني.

© Sputnik. Aleksey Kudenko روسيا سلّمت الهند 121 مروحية عسكرية

وصلت المروحية الروسية طراز "إم آي 26 تي 2" إلى مطار "ماركا" العسكري الأردني، أمس الأربعاء 17 يناير / كانون الثاني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ولفتت الوكالة إلى أن المروحية الروسية التي حصلت عليها الأردن تعد من أضخم مروحيات النقل العسكري في العالم، وتصل حمولتها إلى 20 طنا.

وتستطيع المروحية تعليق الحمولة أو تحمليها في الداخل، أو الجمع بين الطريقتين.

ويمكن استخدام المروحية في نقل الجنود، وتستطيع نقل 82 جندي بتجهيزاتهم، إضافة إلى طاقم الطائرة.

وتتميز المروحية الروسية التي حصلت عليها الأردن بالقدرة على العمل في كافة الأجواء وعلى ارتفاعات مختلفة.

ولفتت "بترا" إلى أن هذه الطائرة تمثل دفعه أولى يتبعها عدد آخر من المروحيات، التي تمكن الجيش الأردني من مواكب التطور التقني والتكنولوجي ومتابعة تطوير منظومة عمل سلاح الجو الملكي.



