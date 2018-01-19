روسيا تدمر أكبر غواصتين في العالم

أعلن مصدر في مجال صناعة السفن أن روسيا ستتخلص من أكبر غواصتين نوويتين في العالم "أرخانغيلسك" و"سيفيرستال"، مشيرا إلى إيقافهما عن الخدمة في القوات البحرية الروسية.

وتبقى بذلك لدى القوات البحرية الروسية غواصة نووية وحيدة "دميتري دونسكوي"، التي تم استخدامها في اختبار الصواريخ الباليستية "بولافا".

فقد قال المصدر لـ"سبوتنيك": "تم اتخاذ قرار التخلص من غواصتي "سيفيرستال" و"أرخانغيلسك". إذ أن استخدامهما مستقبلا ليس مربحا. وقد تم إيقافها عن الخدمة في القوات البحرية الروسية. وستقوم "روس آتوم" بالتخلص منها بعد عام 2020".

وتعتبر هاتان الغواصتان، أكبر غواصتين نوويتين في العالم. وتبلغ حمولة الغواصة 49.8 ألف طن. ويصل طولها إلى 172 وعرضها — 23.3. وتم بناء 6 غواصات من هذا الطراز. وتعتبر "دميتري دونسكوي" أهم غواصة من هذا النوع. وقد بدأت عملية بنائها يوم 30 حزيران/يونيو من عام 1976. وحصل عليها الأسطول الشمالي في عام 1981.

وتم إيقاف 3 غواصات من هذا النوع عن الخدمة في الفترة ما بين 1996-1997 بسبب نقص الأموال، بينما كانت غواصة "دميتري دونسكوي" في الصيانة والتحديث لأكثر من 10 سنوات.