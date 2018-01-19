وسائل إعلام ألمانية تتحدث عن "الأسلحة الجهنمية" الروسية

وذكرت صحيفة " ستيرن " أن روسيا تعمل على تطوير "توس-2"، التي ستبنى على أساس دبابة " أرماتا "، كما يتم تزويد الراجمة بعجلات لتسهيل التنقل.

ومن الجدير بالذكر أن راجمة الصواريخ لا تملك نظيرا في العالم، باستثناء سوريا، التي تستخدم راجمة "توس-1" من قبل القوات الحكومية. وتتميز الراجمة بأنها تملك 30 مدفعا لإطلاق صواريخ برؤوس حرارية، التي تملك تأثير "القنبلة الموجهة" في حال إصابة الهدف نفسه مرتين. وأشارت الصحيفة إلى استحالة النجاة من هذا التأثير حتى في التحصينات تحت الأرض. وقالت الصحيفة إن "الأسلحة الجهنمية" الروسية قادرة على تطهير حقول الألغام.

وأفادت الأنباء أن الجيش سيحصل على راجمة الصواريخ في الفترة ما بين 2018-2025.