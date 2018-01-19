مئات الكيلوغرامات من الفولاذ تنهال على الإرهابيين في سوريا

ويتميز مدفع "دي-20"، وهو روسي المنشأ، بأن قذيفته تزن نحو 44 كيلوغراما.

وكانت مدافع "دي-20" قد انتشرت في أنحاء العالم قبل أن تتوقف روسيا عن إنتاجها. وتنتجها إحدى الشركات الصينية حالياً.

ويشار إلى دخول القليل من مدافع "دي-20" الخدمة في الجيش السوري، لكنها موجودة في حوزة البعض ممن تطوعوا لمحاربة الإرهاب في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء موردوفيا أن يوري ليامين، وهو خبير روسي معروف، رجح أن تكون بعض المدافع من طراز "دي-20" التي ترمي الإرهابيين بمئات الكيلوغرامات من الصلب حالياً وصلت إلى سوريا عن طريق إيران.

ويزن مدفع "دي-20" 5650 كيلوغراما، ويستطيع أن يرمي قذائفه إلى مسافة 24000 متر. ويتكون طاقم تشغيله من 8 أشخاص.