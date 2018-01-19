الهند على بعد خطوات من امتلاك صاروخ عابر للقارات

أعلنت الهند، أمس الخميس 18 يناير / كانون الثاني، إطلاق صاروخ طراز "آغني - 5" الباليستي الذي يزيد مداه عن خمسة آلاف كم.

© AP Photo/ Ahn Young-joon, File خمس دول أسيوية تخوض سباق تسلح صاروخي

استمرت التجربة الصاروخية لمدة 19 دقيقة، قطع خلالها الصاروخ مسافة 4900 كم.

وذكر موقع "ديفينس نيوز" الهندي، اليوم الجمعة 19 يناير، أن جميع الأراضي الصينية يمكن أن تصبح في نطاق الصواريخ الهندية قريبا.

ولفت الموقع إلى أن الهند أصبحت على بعد خطوات من امتلاك صواريخ عابرة للقارات، مشيرا إلى أن نجاح تجاب إطلاق صواريخ "أغني — 5" يمهد لدخولها الخدمة في الجيش الهندي.

وأوضح الموقع أن نجاح تجارب إطلاق صواريخ "أغني — 5" الهندية التي يزيد مداها عن 5 آلاف كم، يجعل كل آسيا والصين في نطاق تلك الصواريخ التي تستطيع حمل رؤوس نووية.

وأوضح الموقع أن الصاروخ الهندي الجديد يستطيع الوصول إلى أجزاء من أفريقيا وأجزاء من أوروبا، لكن المخاوف الأمنية الهندية تتركز في النطاق المحيط بها إقليميا.

ونوه الموقع إلى أنه من المقرر أن تجري الهند تجربة صاروخية أخرى، هذا العام، قبل إدخال صواريخ "أغني — 5" في الخدمة رسميا.