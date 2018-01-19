مجلة أمريكية: "إس - 400" أخطر مما يعتقده العالم

تمتلك روسيا أقوى نظام دفاع صاروخي في العالم، وتتسابق العديد من الدول للحصول عليه لأن مداه 400 كم وسرعته تصل إلى 15 ضعف سرعة الصوت.

ذكرت مجلة " ناشيونال إنترست " الأمريكية أن صواريخ "إس — 400" أخطر مما يعتقده العالم، مشيرة إلى أنها تستطيع إسقاط جميع الأهداف الجوية بما فيها الطائرات الشبحية و طائرات الإنذار المبكر الأمريكية ، إضافة إلى قدرتها على ضرب الطائرات قبل إقلاعها من حاملات الطائرات في حالة الحرب.

ولفتت المجلة إلى أن اتفاق السعودية على صفقة صواريخ "إس — 400" من روسيا يمثل ضربة كبرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، مشيرة إلى أنها جاءت بعد صفقة تركية بقيمة 2.5 مليار دولار للحصول على ذات الصواريخ من روسيا.

وإضافة إلى استخدام الجيش الروسي لهذه الصواريخ تتسابق العديد من دول العالم للحصول على منظومة الصواريخ الروسية، في مقدمتها مصر التي تتفاوض للحصول على الصواريخ رغم أنها تمتلك صورايخ "إس — 300" في الوقت الحالي، وفقا للمجلة.

Czy rosyjskie rakiety OP/Prak S-400 mogą zwalczać samoloty AWACS i dezorganizować system kierowania obroną powietrzną NATO? RT Russia's S-400 Is Way More Dangerous Than You Think https://t.co/vjIJ0psk3H — Stanisław Koziej (@SKoziej) January 19, 2018

وذكرت المجلة أن "إس — 400" تغير قواعد الحرب الجوية وتوازنات القوى في العالم أجمع، خاصة أنها قادرة على التعامل مع عدة أهداف في آن واحد بأنواع مختلفة من الصواريخ يتراوح مداها من 40 إلى 400 كم.

ويضاف إلى مميزات "إس — 400" المتعلقة بالمدى، أنها تستطيع إطلاق صواريخها بسرعة 15 (ماخ)، أي 15 ضعف سرعة الصوت، أو خمسة آلاف متر في الثانية، ويمكنها ضرب أهداف لا يتجاوز ارتفاعها خمسة أمتار عن سطح الأرض.

ويمكن لنظام الصواريخ الروسي أن يضرب الطائرات قبل إقلاعها واستهداف الصواريخ قبل إطلاقها من قواعدها.