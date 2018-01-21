20 مليون لغم يهدد دولة عربية

تمثل الألغام الأرضية أخطر أسلحة الحرب التي يبقى خطرها حتى بعد انتهاء الحروب، لتهدد المدنيين وتعطل مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية.

YouTube// Sputnik Arabic شاهد... العثور على ألغام نازية في خليج سيفاستوبل

ذكر موقع "ليست فيرز" الأمريكي أن حوالي 23 مليون لغم مدفونة في الأراضي المصرية، مشيرا إلى أنها حصيلة 4 حروب بداية من الحرب العالمية الثانية والعداوان الثلاثي عام 1956، وحرب الخامس من يونيو 1967، إضافة إلى حرب أكتوبر 1973.

ولفت الموقع إلى أن غالبية الألغام التي توجد في الأراضي المصرية مضى عليها عشرات الأعوام وأصبح غالبيتها مدفون تحت سطح الأرض بصورة تجعل استخدامها في حاجة إلى أموال طائلة وقدرات بشرية هائلة.

وتسببت الألغام الأرضية في تعطيل التنمية الاقتصادية في المناطق التي تتواجد بها، وفقا للموقع الذي أوضح أنها تسببت في قتل وإصابة آلاف المدنيين.

وخلال السنوات الخمسة عشر الماضية تم استخراج أكثر من سبعة ملايين لغم خلفتها الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية في مصر، إضافة إلى مليون لغم من سيناء.