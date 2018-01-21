بعد انطلاق معركة عفرين... تعرف على قدرات الجيش التركي

أعلن بيان للجيش التركي، اليوم الأحد 21 يناير / كانون الثاني، بدء عملية عسكرية يطلق عليها "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

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وتستهدف معركة عفرين مواقع "وحدات حماية الشعب الكردية" و"حزب العمال الكردستاني" في عفرين، اللتان تصنفهما تركيا "كيانات إرهابية".

ويحتل الجيش التركي المرتبة رقم 8 بين أقوى جيوش العالم، على قائمة تضم 133 جيش، وفقا لموقع "غلوبال فير بور".

ويتجاوز عدد سكان تركيا 80 مليون نسمة، بينهم أكثر من 35 مليون شخص يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل إلى سن التجنيد سنويا 1.3 مليون نسمة.

ويصل تعداد الجيش التركي 743 ألف جندي بينهم 360 ألف في قوات الاحتياط.

وتتكون القوات الجوية التركية من أكثر من ألف طائرة حربية، بينها 207 مقاتلة حربية و207 طائرة هجومية، بينما يصل عدد المروحيات إلى 276 مروحية بينها 455 مروحية هجومية.

ويمتلك الجيش التركي 2400 دبابة وأكثر من 7500 مدرعة، وألف مدفع ذاتي الحركة، إضافة إلى 697 مدفع ميداني، و811 راجمة صواريخ.

ويتكون الأسطول الحربي التركي من 194 قطعة حربية بينها 12 غواصة و16 فرقاطة، و9 كورفيت.

وتصل ميزانية دفاع الجيش التركي إلى 8.2 مليار دولار.