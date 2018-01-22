تعرف على قدرات أقوى جيش أوروبي وتصنيفه عالميا

تضم القارة الأوروبية 31 جيش يحتل عدد منها مكانة متقدمة بين أقوى جيوش العالم، ويأتي أقوى جيش أوروبي في المرتبة رقم 5 عالميا.

ذكر موقع " غلوبال فير بور " الأمريكي أن الجيش الفرنسي هو أقوى الجيوش الأوروبية، مشيرا غلى أن تعداد جنوده يصل إلى 387 ألف جندي بينهم 183 ألف جندي في قوات الاحتياط.

وتجاوز تعداد سكان فرنسا 66 مليون نسمة، بينهم 30 مليون شخص يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، بينما يصل لسن الخدمة العسكرية سنويا 775 ألف شخص سنويا.

ويمتلك الجيش الفرنسي أكثر من 1300 طائرة حربية، بينها 296 مقاتلة، و284 طائرة هجومية، بينما يصل عدد المروحيات في الجيش الفرنسي إلى 610 مروحية عسكرية، بينها 49 مروحية هجومية.

ويمتلك الجيش الفرنسي 406 دبابة، وأكثر من 6800 مدرعة، و325 مدفع ذاتي الحركة، و233 مدفع ميداني، إضافة إلى 44 راجمة صواريخ.

ويضم الأسطول البحري الفرنسي 118 قطعة بحرية بينها 4 حاملات طائرات، و11 فرقاطة، و4 مدمرات، إضافة إلى 10 غواصات، و17 سفينة دورية، و18 كاسحة ألغام بحرية.

وتصل ميزانية دفاع الجيش الفرنسي إلى 35 مليون دولار.



