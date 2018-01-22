روسيا تتفق مع ميانمار على بيع 6 مقاتلات "سو -30"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الاثنين، أن ميانمار ستشتري من روسيا 6 مقاتلات من طراز "سو-30" وتهتم أيضا بالآليات البحرية والبرية.

نايبيداو- سبوتنيك. وقال فومين للصحفيين: "خلال زيارة وزير الدفاع سيرغي شويغو، تم التوصل لاتفاق حول شراء ميانمار 6 طائرات "سو-30"، كما تبدي ميانمار اهتماما بالآليات البحرية والبرية روسية الصنع".

© Sputnik. Iliya Pitalev الدفاع الروسية توضح حقيقة اعتراض مقاتلات "سو-30" فوق بحر البلطيق

الجدير بالذكر، أن مقاتلة "سوخوي 30 إم كا أي"، هي نسخة متطورة عن الطائرة الروسية " سوخوي- 30 " كطائرة تفوق جوي وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية، باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة. وتتميز "سوخوي 30 إم كا أي"عن غيرها من الطائرات، بقدرتها على القيام بمناورات بعيدة المدى، ومتابعة الرصد الراداري، واستخدام الأسلحة الذكية، بدون الدخول في منطقة الدفاع الجوي المعادية، والقدرة العالية على المناورة، والقدرة على مهاجمة عدة أهداف في آن واحد، ومقاومة وسائل العدو الإلكترونية البصرية.