مروحية "مي-171أ2" تجتاز اختبار درجة الحرارة 60 تحت الصفر

فقد أعلنت شركة "مروحيات روسيا" عن تأكيد إمكانية استخدام مروحية "مي-171أ2" متعددة الأغراض في درجات الحرارة المنخفضة.
وأضافت الشركة: "على الرغم من درجة الحرارة التي اتخفضت إلى —60 درجة مئوية، إلا أن جميع الأنظمة والمعدات على متن المروحية عملت بشكل صحيح، ما يؤكد إمكانية استخدام "مي-171أ2" بأمان في أقسى الظروف الطبيعية والمناخية".
ووفقا لأقوال المدير التنفيذي لمصنع موسكو سيرغي رومانينكو، فإن الاختبار الناجح لمروحية "مي-171أ2" في درجات الحرارة المنخفضة تساعد على توسيع نطاق استخدامات المروحية المحتملة.
وأشار وزير الصناع والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إلى أنه من المتوقع إصدر 4 مروحيات من طراز "مي-171أ2" في عام 2018، لافتا الانتباه إلى أنه يتوقع زيادة هذا العدد. وأكد على الاهتمام بالمروحية في روسيا وخارجها.
وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن أول عقد لتوريد مروحيات "مي-171أ2" سينفذ لصالح الهند.
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