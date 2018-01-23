مروحية "مي-171أ2" تجتاز اختبار درجة الحرارة 60 تحت الصفر

فقد أعلنت شركة "مروحيات روسيا" عن تأكيد إمكانية استخدام مروحية "مي-171أ2" متعددة الأغراض في درجات الحرارة المنخفضة.

فقد تم اختبار المحرك 8 مرات بدون التحليق فوق سطح الأرض، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج خاص يتضمن التحليق 36 مرة.

وأضافت الشركة: "على الرغم من درجة الحرارة التي اتخفضت إلى —60 درجة مئوية، إلا أن جميع الأنظمة والمعدات على متن المروحية عملت بشكل صحيح، ما يؤكد إمكانية استخدام "مي-171أ2" بأمان في أقسى الظروف الطبيعية والمناخية".

ووفقا لأقوال المدير التنفيذي لمصنع موسكو سيرغي رومانينكو، فإن الاختبار الناجح لمروحية "مي-171أ2" في درجات الحرارة المنخفضة تساعد على توسيع نطاق استخدامات المروحية المحتملة.

وأشار وزير الصناع والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إلى أنه من المتوقع إصدر 4 مروحيات من طراز "مي-171أ2" في عام 2018، لافتا الانتباه إلى أنه يتوقع زيادة هذا العدد. وأكد على الاهتمام بالمروحية في روسيا وخارجها.

وأفادت الأنباء، في وقت سابق، أن أول عقد لتوريد مروحيات "مي-171أ2" سينفذ لصالح الهند.