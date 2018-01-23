مواصفات بندقية القنص الروسية "أو إس في" (فيديو)

تمتلك روسيا تاريخا طويلا في صناعة بنادق القنص بعيدة المدى، التي كان آخرها بندقية يتجاوز مداها 4 آلاف متر.

© Sputnik. Vitaliy Belousov بندقية قنص روسية جديدة تلقي الرعب في قلوب الأمريكيين

وبينما تتسابق دول العالم للحصول على السلاح الروسي، تسعى دول أخرى لتصنيع بعض الأسلحة محليا بعد الموافقة الروسية.

ذكر موقع "أرمي ريكوغنيشن" الأمريكي، في تقرير له أمس الإثنين 22 يناير/ كانون الثاني، أن فيتنام بدأت تصنيع بندقية القنص الروسية "أو إس في — 96" المضادة للدروع محليا.

وتم تصميم البندقية الروسية لتعمل آليا، باستخدام طلقات خارقة للدروع يمكن استخدامها ضد أفراد يرتدون سترات واقية، وتستخدم ضد المدرعات الخفيفة، والرادارات والقذائف الصاروخية وأنظمة المدفعية الحديثة والعديد من المعدات العسكرية.

وتستخدم البندقية طلقات عيار (12.7*107مم) ويمكنها استهداف المدرعات الخفيفة على مدى أكثر 1800 متر.

ويمكن للبندقية أن تعمل بطلقات مخصصة للمدافع الرشاشة الثقيلة، إضافة إلى قدرتها على العمل بكفاءة عالية في ضوء النهار، فإنها مزودة بنظام رؤية ليلي (دي إس — 6) يمكنها من الاشتباك مع الأهداف البشرية على مسافة 600 متر أثناء الليل.

ويصل وزن البندقية بدون الطلقات ونظام الرؤية إلى 12.9 كغم، وطولها 170 سم، وتصل سعة مخزنها إلى خمس طلقات.