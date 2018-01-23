كوريا الشمالية تستعد لـ"أولمبياد 2018" بعرض عسكري

تستعد كوريا الشمالية لإجراء عرض عسكري يوم 8 فبراير/ شباط، عشية انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

© REUTERS/ STRINGER الكوريتان تتفقان على رفع علم موحد في حفل افتتاح أولمبياد 2018

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها ربما تجري عرضا عسكريا قبل يوم من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تنظمها جارتها الجنوبية.

ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى قول مسؤولين في كوريا الجنوبية، خلال الأسابيع الماضية، إنهم لاحظوا وجود علامات بأن بيونغ يانغ، التي سترسل رياضييها للمشاركة في الدورة الرياضية، ستقوم بعرض عسكري لاستعراض قوتها العسكرية بمشاركة أعداد ضخمة من القوات والمعدات العسكرية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، إن يوم 8 يناير سيكون لتخليد ذكرى تأسيس الجيش الوطني، وأن هذا اليوم، رغم أن هناك تاريخ آخر هو 25 أبريل / نيسان الذي يوافق ذكرى تأسيس أول وحدة عسكرية لحرب العصابات عام 1932 لمواجهة اليابانيين.

ومع ذلك، تقول بيونغ يانغ إن جيشها النظامي تم تأسيسه في 8 فبراير عام 1948، وأن الشهر المقبل سيوافق الذكرى الـ70 لتأسيسه.

وتسبب برنامج كوريا الشمالية النووي وتجاربها الصاروخية في توتر الأجواء بينها وبين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان.