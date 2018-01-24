بندقية روسية تدمر أهدافها تحت الماء (فيديو)

ويتفاوت مدى إصابة البندقية الروسية لأهدافها وفقا للعمق الذي تعمل فيه، كما يمكنها أن على السطح ليصل مدى طلقاتها إلى 100 مترا.
وإضافة إلى استخدام بندقية "إيه بي إس" في مواجهة الأعداء يمكن استخدامها أيضا ضد الكائنات البحرية المفترسة التي يمكن أن تواجه أفراد القوات الخاصة البحرية أثناء رحلة الوصول إلى أهدافهم.
وتعمل البندقية على نظام إطلاق فردي أو آلي، وتعتمد فكرة عملها على ذات فكرة عمل البنادق الآلية، لكنها تتميز بتصميم خاص ليجعلها تعمل تحت الماء بكفاءة.
وتستخدم البندقية طلقات عيار 5.66 مم، ويصل وزن البندقية 3 كغم، وسعة مخزن طلقاتها 26 طلقة.
ويصل طول البندقية إلى 84 سم، ويمكنها طيها لتصبح 62سم، وتصل سرعة الطلقة عند فوهة البندقية ما بين 340 إلى 360 مترا في الثانية.
ويمكن للبندقية الروسية أن تعمل في درجة حرارة تصل إلى عشرة درجات تحت الصفر.
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