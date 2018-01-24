مسدس روسي بدون لهب للقوات الخاصة (فيديو)

تنتج روسيا الدبابات والطائرات والسفن العملاقة، في ذات الوقت تمثل فيه أسلحتها الخفيفة أفضل أنواع الأسلحة في العالم.

© Sputnik. Oleg Lastochkin بندقية روسية تدمر أهدافها تحت الماء (فيديو)

وتم تصميم المسدس ليكون سلاح أفراد القوات الخاصة، لاستخدامه ضد أهداف تتواجد في مدى قصير يصل إلى 50 مترا.

ولفت الموقع إلى أن هذا المسدس موجود في الخدمة مع القوات الخاصة الروسية، ويستخدم طلقات عيار 7.62 مم.

ويتميز مسدس "بي إس إس" عن الأسلحة الأخرى في أنه مسدس صامت دون استخدام كاتم صوت، وهو ما يجعل مقاسه مثالي للاستخدام في العمليات الخاصة.

وتصل سرعة الطلقات عند فوهة المسدس إلى 200 مترا في الثانية، ووزنه 0.7 كغم، وتصل سعة مخزن الطلقات إلى 6 طلقات.

وأبعاد المسدس هي (16.5*14*3 سم).