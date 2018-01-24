الحرب في اليمن: حظ "أبرامز" هو الأسوأ

تتميز الحرب الدائرة في اليمن بمشاركة دبابات الأجيال المختلفة بما فيها الدبابات التي يزيد عمرها على 70 عاما.

وشهد جنوب شبه الجزيرة العربية أول اختبار قتالي لدبابات "لوكلير" الفرنسية. واجتازت هذه الدبابات الاختبار بنجاح، إذ لم يتم هناك تدمير أي دبابة من نوع "لوكلير".

وفي المقابل أظهرت العمليات القتالية في اليمن أن دبابة فرنسية أخرى (АМХ-30) لا تستطيع مقاومة القذائف المضادة للدبابات.

وكان حظ دبابات "أبرامز" هو الأسوأ. فقد تم في اليمن تدمير أكثر من 20 دبابة أمريكية من نوع "أبرامز". وبحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فإن دبابات "أبرامز" تفوقت في معدل التدمير حتى على دبابات "عجوزة" مثل "تي-34-85".

يجدر بالذكر أن دبابات "تي-34" التي رأت النور للمرة الأولى في روسيا خلال الحرب العالمية الثانية تحتفظ بحيويتها ولا تزال تخوض المعارك.

ومع ذلك وعلى الرغم من تلويث سمعتها إلا أن دبابات "أبرامز" تبقى عدوا خطيرا جدا في ميدان القتال.