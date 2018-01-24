تعرف على مواصفات سفينة دعم القوات البرية الروسية

تمتلك روسيا أسطولا بحريا يضم سفنا عملاقة وغواصة تثير الرعب لدى أعداء روسيا، إضافة إلى عدد كبير من السفن الحربية المتنوعة.

© Sputnik. Vitaliy Ankov فرقاطة روسية خارقة تدمر السفن والغواصات (فيديو)

وتعد السفينة "1124 إم — 1" سفنية دعم نيراني للقوات الأرضية، التي تعمل في نطاق المناطق الساحلية، إضافة إلى كونها سفينة مضادة للغواصات ويمكنها الاشتباك مع الأهداف البحرية.

ولفت الموقع إلى أن السفينة الروسية "إم — 1" يمكنها أن تقوم بمهامها منفردة أو ضمن مجموعات قتالية بحرية، وتقوم بمهام الاستطلاع وحماية السواحل وتأمين خطوط الإمداد والقيام بمهام مكافحة التهريب.

ويصل حجم إزاحة السفينة الروسية إلى حوالي ألف طنا.

وأبعاد السفينة هي (71.2*10.3*3.4 مترا).

وتتراوح سرعة السفينة بين 10 إلى 24 عقدة، ويصل مداها أثناء الابحار الاقتصادي إلى حوالي خمسة آلاف كم.

ويمكن للسفينة أن تبقى لمدة 15 يوما في عرض البحر، ويصل عدد طاقمها إلى 67 بحارا، وتحمل أنواع مختلفة من التسلح تضم صواريخ ومدفعية ومدافع رشاشة بأعيرة مختلفة.