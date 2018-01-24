روسيا تسلم الأردن المروحية الثقيلة "مي-26تي2"

أعلنت شركة "مروحيات روسيا"، اليوم الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير، عن تسليم روسيا المروحية الثقيلة المتعددة الأغراض "مي-26تي2" إلى الأردن.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy مروحية "مي-171أ2" تجتاز اختبار درجة الحرارة 60 تحت الصفر

وأفادت " سبوتنيك " أن "مروحيات روسيا" أعربت عن سرورها بتسليم المروحية إلى الأردن في الوقت المحدد. وتملك هذه المروحية مزايا فينة خاصة في التحليق، ما يسمح باستخدامها الواسع في تنفيذ المهام التي لا تقدر عليها غيرها من المروحيات.

وتتميز "مي-26" بقدرتها على رفع أكثر الأثقال في العالم مقارنة بغيرها من المروحيات، لذلك يتم استخدامها لنقل وحدات قوات الإنزال مع المعدات الثقيلة. ويمكن استخدام "مي-26" لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك النقل والإجلاء ومكافحة الحرائق. ويمكن للمروحية نقل 82 عنصرا من قوات الإنزال مع العتاد أو 20 طن من المعدات.