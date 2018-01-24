جنود إندونيسيون يشربون دم الأفاعي في حضور وزير الدفاع الأمريكي

قام جنود إندونيسيون بشرب دماء الأفاعي والمشي وسط النار ضمن عرض عسكري لإظهار المهارات الفريدة التي يتمتع بها جيش إندونيسيا، في حضور وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الأربعاء 24 يناير / كانون الثاني.

وذكرت وكالة "رويترز" أن وزراء الدفاع الأمريكيين اعتادوا على حضور عروض عسكرية لقوات أجنبية أثناء زياراتهم الخارجية.

وأقيمت التدريبات في مقر القوات المسلحة الإندونيسية، وأكثر درامية وتضمنت استعراضا أطلق خلاله جندي النار على بالون بين ساقي أحد زملائه، وفقا لـ"رويترز"، التي أشارت إلى أنه تم تقديم أساليب الفنون القتالية.

وقام الجنود الإندونيسيون بتدريبات استخدموا فيها الأفاعي السامة، التي انتشرت على الأرض، وكان من بينها أفعى كوبرا اتخذت وضع الهجوم، بينما قام أحد الجنود بقطع رأسها وسكب بعض دمائها في فم زميل آخر.

وذكرت "رويترز" أن ماتيس بدا مستمتعا بالعرض الذي جاء في نهاية زيارته لإندونيسيا التي استمرت ثلاثة أيام وتحدث عن دهاء الجنود الذين أنهكوا الأفاعي قبل أن يحاولوا الإمساك بها.

وأشار ماتيس إلى أن العرض سلط أيضا الأضواء على التدريبات المكثفة التي تخضع لها القوات الإندونيسية، مضيفا: "عندما تشاهد قوات تفعل هذا والكثير من الأمور الصغيرة فبوسعك تخيل قدرتها على إنجاز المهام الكبرى".