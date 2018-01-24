المنظومة المضادة للصواريخ "بريزيدينت-إس" تحمي "مي-26تي2" في سوريا

لذلك من غير المستغرب أن المسؤولين العسكريين من الجيوش الأجنبية مهتمين بالمنظومة الجديدة.
وأول من حصل على هذه المنظومة وزود بها "مي-17" هي القوات الجوية الصرية. وفي الآونة الأخيرة ظهرت في الإنترنت صورة لـ"مي-26تي2" الجزائرية المزودة أيضا بمنظومة "بريزيدينت-إس".
Алжирский Ми-26Т2 с бортовым комплексом обороны "Президент-С"— Komandante (@KomandanteS17) January 24, 2018
Фото: https://t.co/a3PsXSk8QO pic.twitter.com/Ovda2RivQo
وترصد المنظومة الروسية بفعالية الطائرات والمروحيات المشعة باستخدام الرادار أو وسائل التوجيه الليزرية.
وعندما يتضح أن العدو وجه أسلحته إلى الهدف، تقوم منظومة "بريزيدينت" بتشغيل أنظمة ومجمعات الحماية الإلكترونية والبصرية. وقد تطلق أهداف حرارية كاذبة أو محطات ليزرية خاصة وتعطل رؤوس الصواريخ الموجهة لعدة صواريخ تحلق من اتجاهات مختلفة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)