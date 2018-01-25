مجلة ألمانية تصنف "الأسلحة الخارقة" في العالم

وترى مجلة " بيلد " أن القنبلة الفراغية، المعروفة باسم "أبو القنابل" تعتبر من الأسلحة الخارقة الروسية. وتفوق هذه القنبلة أقوى قذيفة غير نووية أمريكية. ويعادل الانفجار الناجم عن هذه القنبلة انفجار القنبلة الذرية. وتجدر الإشارة إلى أن "أبو القنابل" يشكل كرة نارية عملاقة تمحو وتحرق كل شيء في مدى انفجارها، ولكن المجلة تعتقد أن "أم القنابل" الأمريكية يمكن أن تنافس القنبلة الروسية.

كما لفتت المجلة الانتباه إلى الدبابة الروسية الأحدث تي-14 "أرماتا"، التي وصفتها بالأكثر فعالية. إذ أن الدبابة الروسية أسرع من "أبرامز" الأمريكية (80 كم/الساعة مقابل 64 كم/الساعة)، كما أنها مجهزة بمدفع أكثر قوة، يمكنه إطلاق النار 12 مرة في الدقيقة. كما يمكن استخدام "تي-14" لإطلاق الصواريخ الموجهة التي يصل مداها إلأى 8 آلاف متر.

كما شمل التصنيف الصاروخ الصيني "دي إف-21دي" (الريح الشرقية) والدبابة الألمانية "ليوبارد 2" ومنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية" وحاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" والمقاتلة إف-22 "رابتور" والقاذفة "بي-2".