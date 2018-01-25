مجلة ألمانية تصنف "الأسلحة الخارقة" في العالم

كما لفتت المجلة الانتباه إلى الدبابة الروسية الأحدث تي-14 "أرماتا"، التي وصفتها بالأكثر فعالية. إذ أن الدبابة الروسية أسرع من "أبرامز" الأمريكية (80 كم/الساعة مقابل 64 كم/الساعة)، كما أنها مجهزة بمدفع أكثر قوة، يمكنه إطلاق النار 12 مرة في الدقيقة. كما يمكن استخدام "تي-14" لإطلاق الصواريخ الموجهة التي يصل مداها إلأى 8 آلاف متر.
كما شمل التصنيف الصاروخ الصيني "دي إف-21دي" (الريح الشرقية) والدبابة الألمانية "ليوبارد 2" ومنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "القبة الحديدية" وحاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" والمقاتلة إف-22 "رابتور" والقاذفة "بي-2".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)