قصف جوي تركي يستهدف مكان وجود قوات أمريكية خاصة

أعلنت وسائل إعلام سورية وتركية وكردية عن هجوم للطيران الحربي والجيش التركي على منطقتي منبج وتل أبيض على الحدود السورية الشمالية مع تركيا.

ووفق جريدة YPG News فإن تركيا تهاجم الآن المناطق الكردية قرب منبج وتل أبيض التي تم تحريرها من "داعش" في العامين الأخيرين بعد سقوط عدد كبير من الضحايا.

© REUTERS/ OSMAN ORSAL مقتل عسكريين أمريكيين في غارة جوية تركية على عفرين

ويشار إلى وجود قوات أمريكية للعمليات الخاصة في منطقة منبج، الأمر الذي ينذر بتعقيد أكثر للعلاقات التركية الأمريكية.

وذكر موقع إخباري نقلا عن الصحفي التركي علي أوزكوك أن القوات الجوية التركية وجهت الضربات لعدة منشآت لوحدات حماية الشعب في محيط بلدتي منبج وعريما، وهو ما ينذر بنشوب نزاع كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يوجد هناك جنود أمريكيون لحماية YPG من هجمات تركية.

يُذكر أن منطقة منبج تخضع لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) التي تدعمها واشنطن ويوجد ضمن صفوفها دائما مستشارون وعناصر قوات العمليات الخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل مستشاريْن عسكريين أمريكيين في غارة جوية تركية على منطقة عفرين.