بوتين يراقب التحليق الاختباري للقاذفة تو-160 "بيوتر دينيكين"

و"تو-160" (بيوتر دينيكين) أكبر طائرة تغير شكل أجنحتها وواحدة من أقوى الطائرات القتالية في العالم. وأعلن عن قرار إعادة إنتاج حاملات الصواريخ الاستراتيجية في عام 2015 في مصنع قازان. وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم نقل الطائرة من قسم التصنيع في المصنع إلى قسم اختبار الطيران.

و​​سيتم تثبيت نظام إدارة المعلومات الجديد على الطائرة، وباستخدامه ستكون الطائرة قادرة على جمع وتحليل معلومات الطيران في نظام واحد.

وسيتم تحديث معدات الملاحة الجوية ومجمع الاتصالات ونظام التحكم الآلي ومحطة الرادار على متن الطائرة ومجمع التدابير المضادة الإلكترونية ومجمع التحكم بالوقود، وسيتم أيضا تحسين نظام إدارة المحرك.

وبعد التحديث، فإن فعالية تو- 160ستزيد بنسبة 60%. وتو-160 قادرة على التحليق مسافة أكثر من 12 ألف كم.

وقال فيكتور بونداريف، رئيس لجنة الدفاع والأمن التابعة لمجلس الاتحاد والقائد السابق للقوات الجوية الروسية إن الطائرة تو-160 التي راقبها بوتين حصلت على اسم أول قائد للقوات الجوية الروسية بيتر دينيكين.

وذكرت وسائل إعلام روسية، في وقت سابق، أنه في الأسبوع الماضي بدأت هذه الطائرة اختبار الرحلات الجوية.