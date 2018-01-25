بوتين: تجميع "تو-160إم" بتكنولوجيات جديدة

وأشار الرئيس إلى أن تحقيق هذه الإنتاجية في جميع قطاعات الصناعة، حينها سيختلف الاقتصاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ومصنع "توبوليف"، في وقت سابق، استعدادها لتوقيع عقد لتزويد القوات الروسية بقاذفات "تو-160إم".
وتعتبر "تو-160إم" الطائرة الأكبر، المزودة بأجنحة متغيرة وإحدى أقوى الطائرات الحربية في العالم. وتم الإعلام في عام 2015 عن استئناف إنتاج هذه الطائرات. وتم تسليم الطائرة الجديدة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2017، لمحطة التجميع النهائي من أجل اختبارها.
وقد جهزت "تو-160إم" بنظام إدارة معلومات جديد. كما تم تحديث معدات الطيران والملاحة ونظام الاتصالات ونظام التحكم الآلي والرادار، بالإضافة إلى تحسين مجمع الوقود ونظام إدارة المحرك.
وأدى التحديث إلى زيادة كفاءة "تو-160إم" بنسبة 60%.
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