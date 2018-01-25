إكسبرس سوري: القوات السورية تحصل على معدات جديدة (صور)

ذكر "Yörük Işık" في صفحته على "تويتر" أن سفينة روسية عبرت مضيق البوسفور، وفقا لوكالة "فيستنيك موردافي".
وأضافت الوكالة أن سفينة "المهندس توربين" التي تتجه إلى طرطوس محملة بسيارات مختلفة.
⚠️Ship of Interest: Coming from Novorossiysk, Russian government chartered from Arkhangelsk based Northern Shipping Company, Russia flag cargo vessel Inzhener Trubin transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus #Syria carrying 2dozen GAZ Sadko, ZiL, KamAZ & UAZ above deck pic.twitter.com/Bf4BwmguBJ— Yörük Işık (@YorukIsik) January 25, 2018
ويمكن رؤية سيارات "غاز-66" وغاز-3308 "سادكو" وشاحنات "أورال 4320" و"كاماز-4310" و"زيل-131" في الصور المنشورة. وكذلك يمكن مشاهدة شاحنات "كاماز-5320" و"غاز-3307" والحافلات الصغيرة أواز-3962.
وستكون هذه المعدات مفيدة لنقل الأفراد، ومختلف البضائع، وكذلك في إجلاء الجرحى.
January 25, 2018
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