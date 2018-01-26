سوريا: تدمير دبابة أمريكية الصنع

تواصل تركيا عمليتها العسكرية في منطقة عفرين على الحدود الشمالية السورية.

ذكرت وكالة أنباء نقلا عن مصادر في وحدات حماية الشعب الكردية أن القوات الكردية دمرت 7 آليات من آليات الجيش التركي، واستولت على ناقلتي جند مدرعتين تركيتين.

© REUTERS/ STRINGER الأكراد يدمرون 3 دبابات تركية شمالي سوريا

وعلى صعيد ذي صلة أعلنت مصادر إعلامية عن تدمير دبابة أمريكية الصنع للجيش التركي من طراز "إم60أ3" (М60А3).

واضطرت هذه الدبابة إلى مغادرة ميدان المعركة بعدما أصابت قذيفة صاروخية برج قائدها حسب مصادر تركية. وتسببت الإصابة في تعطيل أجهزة الرصد والرؤية.

ويرى خبراء عسكريون أنه سيتم في وقت سريع إصلاح العطب الذي أصاب الدبابة لتعود إلى ميدان المعركة في أقرب وقت.

يُذكر أنه إضافة إلى دبابات "إم-60" زج الأتراك بدبابات "ليوبارد-2أ4" في المعركة، وأنهم سلّموا دبابات من طراز "إم-48" إلى حلفائهم.