فيديو: مروحية تركية جديدة تخوض المعركة الأولى

وذكرت جريدة التقارير العسكرية أن مروحية Т-129 ATAK رُصدت أثناء قيامها بغارة على موقع للقوات الكردية.

ويتبين من فيديو منشور على شبكة الإنترنت أن المروحية قصفت الهدف بقذائف مدفع "غاتلينغ" عيار 20 ملم في الليل.

ولا يبيّن الفيديو نتيجة القصف.

وتعتبر مروحية "تي-129" ثمرة عملية تحديث وتطوير مروحية А-129 Mangusta الإيطالية.

وزُوّدت المروحية التركية الجديدة بالمحرك الجديد وبإلكترونيات الطيران الجديدة.

وبدئ بتزويد الجيش التركي بمروحيات "تي-129" التي يجب أن تحل محل مروحيات Bell AH-1 Cobra الأمريكية الصنع، منذ أبريل/نيسان 2014.

وبصفة الإجمال تعتزم وزارة الدفاع التركية تسليم 50 مروحية متطورة من طراز "تي-129" إلى القوات التركية.