تحصين دبابات الجيش الإسرائيلي من إصابات قاتلة

وصرح "إفتاح كلينمان" رئيس قسم أنظمة حماية الآليات الأرضية في شركة "رفائيل" الإسرائيلية، بأن جميع دبابات الجيش الإسرائيلي الحديثة بما فيها دبابات "ميركافا 3"، ستُزود في الأعوام الثلاثة المقبلة بنظام الحماية الفاعلة المسمى "مئيل رواخ".

وجرى اختبار هذا النظام الذي اختاره العسكريون الأمريكيون ليؤمن الحماية لدبابات "أبرامز"، في الولايات المتحدة الأمريكية تحت درجات حرارة تتراوح بين 25 درجة تحت الصفر و50 درجة فوق الصفر، برميها بأحدث أنواع القذائف الصاروخية المضادة للدبابات.

وتعرضت الآليات المزودة بنظام "مئيل رواخ" كما أشار إلى ذلك "كلينمان" إلى 48 عملية قصف. ولم يتم خرق نظام الحماية.

يُذكر أن نظام الحماية الفاعلة يستطيع أن يدمر القذائف الصاروخية المضادة للدبابات أو الطائرات أو تخفف مفعولها إلى حد كبير بالتشويش عليها.