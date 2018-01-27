إيران تكشف عن تطور جديد في مراحل اختبار مقاتلة "قاهر"

قال مستشار الشؤون الدفاعية للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدّفاع الإيراني السّابق العميد حسين دهقان، إن مقاتلتي قاهر وكوثر 88 قد دخلتا مرحلة اختبار "Fast Taxi".

وشرح العميد دهقان في حوار مع وكالة تسنيم الإيرانية، آخر المشاريع الدّفاعية التي تقوم بها وزارة الدّفاع والمواعيد المحددة لإنجازها، وقال: "نصبّ جهودنا على إنتاج المحصولات الدّفاعية التي تشكّل أولوية بالنسبة لبلادنا والتي يمكن أن تؤثّر في ساحة المعركة، وأن ترفع من مستوى الردع للجمهورية الإسلامية الايرانية".

وأضاف مستشار الشؤون الدفاعية للقائد العام للقوات المسلحة: المقاتلة قاهر هي طائرة تدريبية تتمتع بإمكانية الدعم القريب للقوات البريّة. هذه المقاتلة دخلت مرحلة اختبارات الطيارات، حيث أن احد هذه الاختبارات يكمن في فحص إمكانية مسيرها على المدرج وعادة ما يُطلق على هذا النوع من الاختبارات عنوان"Slow Taxi"، ثم تجتاز الطائرة مرحلة المسير بشكل سريع على المدرج بما يُقال له اصطلاحا بـ"Fast Taxi" استعدادا للطيران والتحليق.

وتابع: "خلال كل مرحلة من الاختبارات تظهر نقاط قوة وضعف الطائرة قبل أن يتم إعدادها للطيران؛ وبعد أن تتجاوز كل أنظمة الطائرات الاختبارات بنجاح يتم إدخال المقاتلة على خط الإنتاج. وفيما خص مقاتلتي قاهر وكوثر 88 فقد وصلت المقاتلتين الى مرحلة اختبار "Fast Taxi".