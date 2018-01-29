العقرب... مدرعة روسية يمكن إبرارها من الجو

يمكن استخدام مدرعة العقرب في العديد من المهام العسكرية، ويوجد منها مركبات بدون تدريع وأخرى يتم استخدامها عمليات الاستطلاع والحرب الكيماوية.

© Sputnik. Evgeny Biyatov مدرعة روسية تقوم بمهام الدبابات البرمائية (فيديو)

ومدرعة الععقرب "تو إم بي" هي مركبة نقل عسكري تنتجها روسيا بأربع إطارات لتكون مناسبة لعدد كبير من المهام التي لا تحتاج إلى أعداد ضخمة من القوات العسكرية.

ويمكن استخدام المركبة الروسية في نقل الجنود أو في الإسعافات الأولية أثناء مشاركتها في الحرب البرية، كما يمكن للنسخ المدرعة منها أن تشتبك في معارك حربية، وفقا لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

وأورد الموقع مواصفات المدرعة، التي يصل وزنها إلى 4900 كغم، ويمكنها أن تحمل نصف طن، وتستطيع أن تحمل خمسة أشخاص بينهم سائقها.

ويصل طول المدرعة إلى 4.56 مترا، وعرضها 2.2 مترا، كما يصل ارتفاعها إلى 2.7 مترا، وتصل سرعتها القصوى إلى 115 مترا، بينما تصل سعة خزان الوقود الخاص بها إلى 150 لترا، تمكنها من قطع مسافة تصل إلى ألف مترا.

ويمكن للمدرعة أن تعبر خنادق عرضها 0.4 مترا، ويمكنها أن تعمل في الجواء المختلفة كمركبة استطلاع أو مركبة قيادة أو لنقل القوات والعتاد العسكري.

ويمكن إبرار المدرعة الروسية من الجو عن طريق تعليقها في مروحيات روسية طراز "مي —26".