دبابة روسية يستخدمها القادة في الحرب البرية (فيديو)

© Sputnik. Evgeny Biyatov مدرعة روسية تقوم بمهام الدبابات البرمائية (فيديو)

ورغم أن وزن الدبابة 46.5 طنا، إلا أن سرعتها تتراوح بين 45 إلى 70 كم، بينما يصل مداها إلى 550 كم، ومدفعها عيار 125 مم، إضافة إلى مدفع مضاد للطائرات عيار 7.62 مم، إضافة إلى امتلاكها منظومة حماية ديناميكية من القذائف المضادة للدروع وتدريع قوى إضافة إلى منظومة إلكترونية لإدارة النيران.

لكن قيادة كتيبة دبابات خارقة بكفاءة عالية يتطلب وجود قائد محنك ومركز قيادة ميداني عالي التجهيز، وهو ما توفر دبابة "تي — 90 إس كيه".

ووفقا لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، فإن النخسة "إس كيه" من الدبابات الروسية تم تصميمها لتكون مركز للقيادة والسيطرة، يتبعها عدد من الدبابات الأخرى، إضافة إلى قيامها بمهام حربية ضمن الوحدات القتالية التي تعمل معها.

وتمتلك نسخة القيادة والسيطرة من الدبابة نظام ملاحة متقدم وأجهزة رؤية ووسائل اتصال وتدريع أكثر قوة.