بندقية القوات الخاصة الروسية (فيديو)

وتعد بنادق القنص الروسية من أفضل بنادق القنص التي تستخدمها الجيوش حول العالم، بينما يمكن القول أن بندقية "في كيه إس" هي البندقية المثالية لأفراد القوات الخاصة.
#realcodguns #CODGhosts— 💧 アクア様 — 聖水の女神 💧 (@GoddessAquasama) February 12, 2014
Stealthy by nature, the #VKS sniper rifle is the strong, silent type. Rock on, VKS! pic.twitter.com/3l1CAq8TM3
ووفقا لموقع "ميلتري" الأمريكي فإن البندقية الروسية تستخدم واحدة من أثقل طلقات بنادق القنص في العالم، وتم تطويرها في ثمانينيات القرن الماضي لتكون ضمن تسليح وحدات القوات الخاصة الروسية "سبيتسناز".
Tymchuk:insurgents use #Russian VKS sniper rifle "Vykhlop" in #Sloviansk. Bullpup,developed for FSB spec.force units. pic.twitter.com/D633dh3w6H— Belsat in English (@Belsat_Eng) June 22, 2014
وتتميز البندقية الروسية بأنها بدون صوت وطلقاتها عيار (12.7*54 مم) وهو ما يجعلها طلقات خارقة لدروع يمكن أن يصل سمكها إلى 12 مم، وفقا للموقع الذي أوضح أو كاتم الصوت وقدرتها على الاختراق العالي يجعلها من أفضل بنادق القنص، التي تستخدمها القوات الخاصة.
Russian FSB sniper with VKS Sniper Rifle.— Trad.Mil — I think 2018 is going to be a good year (@TradDotMil) February 16, 2017
VKS fires 12.7x55mm (Similar to.338 Lapua Magnum) subsonic loads. pic.twitter.com/1OwIUonIoT
وتستطيع طلقات البندقية أن تخترق المعادن والزجاج على مدى يصل إلى 600 مترا.
ويوجد في مخزن الزخيرة الخاصة بها خمسة طلقات وتعمل بنظام التعمير اليدوي.
Vks sniper rifle…..russian spetsnaz special silent weapon pic.twitter.com/NzIYimlhne— aria (@AriaAlizadeh) July 23, 2016
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