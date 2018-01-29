بندقية القوات الخاصة الروسية (فيديو)

تنتج روسيا العديد من بنادق القنص التي يتجاوز مدى بعضها أربعة كلومترات، بينما تتمزي بنادق أخرى بأن طلقاتها تخترق الدروع وتصل إلى أهدافها في صمت.

وتعد بنادق القنص الروسية من أفضل بنادق القنص التي تستخدمها الجيوش حول العالم، بينما يمكن القول أن بندقية "في كيه إس" هي البندقية المثالية لأفراد القوات الخاصة.

ووفقا لموقع "ميلتري" الأمريكي فإن البندقية الروسية تستخدم واحدة من أثقل طلقات بنادق القنص في العالم، وتم تطويرها في ثمانينيات القرن الماضي لتكون ضمن تسليح وحدات القوات الخاصة الروسية "سبيتسناز".

وتتميز البندقية الروسية بأنها بدون صوت وطلقاتها عيار (12.7*54 مم) وهو ما يجعلها طلقات خارقة لدروع يمكن أن يصل سمكها إلى 12 مم، وفقا للموقع الذي أوضح أو كاتم الصوت وقدرتها على الاختراق العالي يجعلها من أفضل بنادق القنص، التي تستخدمها القوات الخاصة.

Russian FSB sniper with VKS Sniper Rifle.

VKS fires 12.7x55mm (Similar to.338 Lapua Magnum) subsonic loads. pic.twitter.com/1OwIUonIoT — Trad.Mil — I think 2018 is going to be a good year (@TradDotMil) February 16, 2017

وتستطيع طلقات البندقية أن تخترق المعادن والزجاج على مدى يصل إلى 600 مترا.

ويوجد في مخزن الزخيرة الخاصة بها خمسة طلقات وتعمل بنظام التعمير اليدوي.

Vks sniper rifle…..russian spetsnaz special silent weapon pic.twitter.com/NzIYimlhne — aria (@AriaAlizadeh) July 23, 2016

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