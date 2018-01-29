تطبيق خاص بالرياضيين على الهواتف الذكية يسمح باكتشاف القواعد العسكرية الأمريكية

ساهم تطبيق على الهواتف الذكية مخصص للرياضيين ويعرف باسم "Strava" بكشف وتحديد مواقع لقواعد عسكرية لعدد من البلدان ومنها الولايات المتحدة الأمريكية في كل من سوريا والعراق.

التطبيق الذي يستخدمه الرياضيون لتحديد المسافة التي يقطعونها والجهد الحركي الذي يبذلونه، ساهم بنشر معلومات حول القواعد التي يتواجدون فيها

بالإضافة لحركتهم في دوريات منتظمة والطرق البرية التي يسلوكها، حسبما نشر موقع "The Verge".

التطبيق أظهر مجموعة من الخرائط التي تظهر حركة الجنود الأمريكيين في كل من سوريا وأفغانستان، والدوريات التي يقومون بها والطرق التي يسلكوها.

الأمر الذي دفع الكثيرين للتعليق على ذلك، حيث يقول ناثان روسر:"لقد نشرت سترافا خريطة عالمية…يبدو الأمر جميلا، ولكن المشكلة هي الحفاظ على سرية المعلومات".

من السهل التعرف على قواعد البيانات الأمريكية".

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq — Nathan Ruser (@Nrg8000) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

"يذكر بأن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت قاعدة جوية لها في 2016 بالقرب من قرية سابيت، على بعد 35 كيلومترا جنوبي كوباني، لدعم عمليات قوات سوريا الديمقراطية"

حسب ما أوضح غوستلي في تغريدة له.

US airbase build in 2016, near the village of Sabit, 35 km south of Kobani, to support SDF operations against ISIS: https://t.co/lkO2XhDwH8 pic.twitter.com/rHwZvAv5tl — Mr Ghostly (@Mr_Ghostly) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

كما و"غرد" تويباس شنايدر أحد متصفحي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة تظهر حركة الجنود الأمريكان قائلا: "هنا المشاركة في معارك الموصل (أو أن السكان المحليون يركضون حول منازلهم)".

So much cool stuff to be done. Outposts around Mosul (or locals who enjoy running in close circles around their houses): pic.twitter.com/wHItJwYUUI — Tobias Schneider (@tobiaschneider) ٢٧ يناير، ٢٠١٨

كما لاحظ الكثيرون بأن القواعد الأمريكية هي الأكثر وضوحا في الخرائط التي نشرها التطبيق.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بأن الجيش الأمريكي يدرس هذه الحادثة وسيتخذ الإجراءات الضرورية لضمان سلامة أمن العسكريين في الداخل والخارج.